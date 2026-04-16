"Benne van a pakliban, hogy Orbán nem fogadja el a választási eredményt, ha veszít, akárcsak Trump"

Személy szerint nem nagyon hiszem, hogy ez megtörténhet – mondta a Klubrádiónak Andreas Bock, amikor arról kérdeztük, hogy Orbán, ha nem győzne tavasszal a parlamenti választásokon, Trump forgatókönyvét másolva, esetleg nem fogadná el a választási eredményt. Viszont a Külpolitikai Kapcsolatok Európai Tanácsának elemzője szerint ez is benne van a pakliban. A Fidesz simán mondhatja, hogy az ellenzék csalt, hogy megtámadta a demokratikus rendszert és az alkotmányos rendet.

A European Council On Foreign Relations nevű uniós külpolitikai kutatóintézetelképzelhető, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök elveszíti a választásokat, de Donald Trump mintájára önmagát hirdeti ki győztesnek, azonban a volt amerikai elnökkel szemben ő tényleg hatalomban is marad. Erről kérdezte Andreas Bock elemzőt Csernyánszky Judit.

„Személy szerint én nem nagyon hiszem, hogy ez megtörténhet” – fogalmazott rádiónknak Andreas Bock elemző, amikor arról faggattuk, hogy Orbán, ha nem győzne tavasszal a parlamenti választásokon, akkor Trump forgatókönyvét másolva, esetleg nem fogadná el a választási eredményt. Ezt az előrejelzést egyébként nem ő fogalmazta meg, hanem Jeremy Shapiro, akit szintén megkerestünk, de elfoglaltsága miatt nem tudott interjút adni. Andreas Bock elmondta azt is, hogy ugyan mindketten a Külpolitikai Kapcsolatok Európai Tanácsának az elemzői, de a minap készült podcast, amelyben Jeremy Shapiro ennek a véleményének adott hangot, nem az agytrösztjük közös véleménye, hanem Shapiroé.

Persze az előrejelzés része ez is – folytatta Andreas Bock –, mint ahogy ez a levegőben lógott annak idején Trump veresége esetén is. Minden évben írunk előrejelzést az elkövetkező év várható eseményeiről, és benne van a pakliban. A Fidesz erős párt, amely az elmúlt 10 évben elkezdte szétverni a demokratikus intézményrendszert Magyarországon. A Fidesz simán mondhatja, hogy az ellenzék csalt, hogy megtámadta a demokratikus rendszert, ahogy tette ezt Donald Trump is. Sőt, majd azt is mondhatja, hogy az ellenzék az alkotmányos rendet is megtámadta ezzel. Nem beszélve arról, hogy Magyarországon – attól tartok – számos olyan hivatal, állami intézmény, szervezet van, amely nem érdekelt egyáltalán a kormányváltásban. Szóval, azt kell mondjam, Jeremy Shapiro véleményében van némi igazság, elképzelhető a dolgok ilyetén alakulása. Viszont Amerikában az alkotmány és a demokratikus intézmények segítettek abban, hogy a választási eredmény érvényre jusson.

Amit azt illeti, nálunk az alkotmány körül nincs minden rendben. Hisz az ellenzék gyakorlatilag azt mondja, hogy jogilag, de legfőképp társadalmi megalapozottságát tekintve nem meríti ki az alkotmányosság fogalmát. Referendum nélkül fogadták és írták meg, egypárti alkotmány, társadalmi megegyezés nélkül.

Így van, ezeket a körülményeket figyelembe véve valóban különbség van a magyar és az amerikai alkotmányosság között. Miközben hangsúlyozom, hogy én nagyon hipotetikusnak tartom Shapiro véleményét, azt is el tudom képzelni, hogy a vereség esetén a Fidesz által keltett káoszban az emberek többsége azt fogja mondani, akkor maradjon minden a régiben, hogy elkerüljük a még nagyobb káoszt, és mondjuk a január 6-i, capitoliumi támadáshoz hasonló forgatókönyvet. Szóval még egy ilyen eshetőség is a Fidesz kezére játszhat.

Milyen káoszra gondol?

Nos, akkor feltételezzük, hogy a Fidesz valahogy így reagál a választási vereségre, mert arra hivatkozik, hogy nagyon szoros volt az eredmény. Ez teljes mértékben új helyzetet teremtene az Európai Unióban. Példátlan eljárási (szankcionálási) folyamatot indítana be. Minden bizonnyal felfüggesztenék Magyarország szavazati jogát. Első lépésben. És mindez még jobban aláásná a magyar demokráciát. Azt gondolom, több ország tiltakozna az effajta kifogás ellen. Sokan szolidaritást vállalnának az ellenzékkel. Tudjuk, mi volt az elmúlt években jogállamisági vizsgálatnál, és hogy mindig az egyhangú szavazási eljárás miatt buktak el az uniós kezdeményezések, mert Lengyelország támogatja a magyar kormányt.

Lehet arra valamilyen eszköz, lehetőség, segítség, hogy ez a forgatókönyv – még ha csak feltételezzük is – de elkerülhető legyen?

Abban bízom, hogy önmagában az a tény, hogy Magyarország az Európai Unió része, elrettenti vagy legalábbis visszatartja az Orbán-kormányt attól, hogy ilyet tegyen.

Az EBESZ-megfigyelők azért jelenthetnek reményt arra, hogy a választások kimenetelét mindkét fél elfogadja. Igaz, sajnos azt is el lehet képzelni, hogy nem adnak a véleményükre. Mert az utóbbi parlamenti választás során az EBESZ választási megfigyelői úgy summázták véleményüket, hogy szabad volt a voksolás, de nem fair. Nem volt esélyegyenlőség, nem volt igazán tisztességes. És ennek ellenére nem történt semmi a kormány részéről.

Ezt tulajdonképpen már most is mondhatjuk, hogy szabad lesz a választás, mert mindenki szavazhat, de hogy fair lesz-e, azt a mostani körülménynek alapján is megkérdőjelezhetjük. Hacsak a kormánypárti médiatúlsúlyt nézzük, akkor máris kijelenthetjük, befolyásolja a választók véleményét és nagy eséllyel győzhet ez alapján a választásokon a Fidesz. Ez ellen tiltakozva számos uniós és egyéb szakértői véleménynek kellene figyelmeztetnie: ez önmagában azt jelenti, a Fidesz átlépte a vörös vonalat, veszélyhelyzetet teremt a választások tisztaságával kapcsolatban. És mindenkinek figyelmeztetnie kellene arra is, hogy nem fordulhat elő sehol az, ami Amerikában történt január 6-án.

Esti gyors

2022. január 11., kedd 18:50

Riporter: Csernyánszky Judit